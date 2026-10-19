(ANSA) - TERNI, 19 OTT - E' morta dopo cinque mesi di ricovero all'ospedale di Terni la donna che era stata aggredita a martellate dal marito il 9 maggio a bordo di un autobus di linea nei pressi di Santa Lucia di Stroncone. I colpi le avevano provocato danni risultati irreversibili. Il marito era stato arrestato dai carabinieri tre giorni dopo l'aggressione per tentato femminicidio pluriaggravato e si trova attualmente in carcere. Con la morte della donna, la sua posizione giudiziaria è destinata ad aggravarsi. (ANSA).