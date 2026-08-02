(ANSA) - TERNI, 03 AGO - Sono sei i morti accertati, e 34 i feriti (sei i codici rossi e due le criticità) negli ospedali, per l'incidente avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi che si è svolta alla prefettura di Terni. "E' stata una maxi emergenza, catastrofica, subito classificata come tale dalla prima chiamata al 118 dell'Umbria" ha spiegato. "Abbiamo attivato l'apposito protocollo - ha affermato Proietti - senza esitazioni quando ancora non erano ancora arrivati sul posto i sanitari ai quali voglio fare un encomio perché hanno visto una scena impensabile così come i feriti e le persone illese che porteranno a lungo queste scene nella loro anima e nei loro occhi. La vicinanza va ai parenti delle vittime". Proietti ha anche ringraziato la sanità della Regione Lazio. "L'incidente - ha aggiunto - è avvenuto per poco in territorio umbro e abbiamo incardinato su di noi la maxi emergenza per la protezione civile, subito allertata. Abbiamo immediatamente attivato la sala operativa e dato conforto alle persone illese rimaste sul posto". La presidente ha spiegato che il bus-navetta coinvolto nell'incidente con un camper e due auto "trasportava turisti alla cascata delle Marmore" e quindi "sono state accolte" le persone che hanno avuto necessità di restare a Terni. "I feriti - ha detto Proietti - sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti". "Questa emergenza - ha detto ancora Proietti - è arrivata in una giornata nella quale abbiamo avuto anche altri incidente nella zona del ternano. Un sistema che è stato messo alla prova ma qui la prova sono i troppi morti". La presidente non è entrata nella dinamica dell'incidente ringraziando le forze di polizia che hanno svolto i rilievi. "La strada è di competenza Anas - ha ricordato - e ci troviamo ancora una volta di fronte e un incidente di troppo. E' un bollettino di guerra. Dobbiamo fare un'analisi accurata sulle strade e ridurre al minimo possibile tutti i rischi legati a esse. Faccio un appello ad Anas e a tutti gli enti gestori. Dobbiamo fare un'alleanza per ridurre al minimo le cause legate alle strade, poi non potremo ridurre a zero gli incidenti stradali ma farlo per le cause legate alle strade è un dovere etico-morale e non possiamo sottrarci". (ANSA).