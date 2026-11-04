(ANSA) - TEL AVIV, 04 NOV - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha accettato i risultati ufficiali delle elezioni presentati dal presidente della Commissione elettorale centrale, il giudice Solberg. Il presidente della Commissione ha detto: "Tentare di screditarli è pericoloso". L'evento viene trasmesso in diretta streaming dalla residenza presidenziale a Gerusalemme. "Ricevo i rsultati ufficiali delle elezioni e li approvo secondo la legge. Ho piena fiducia nelle indagini dello Shin Bet e della polizia: ogni sospetto di influenza estera va investigato. Ci vuole pazienza fino alla fine delle indagini. Ho piena fiducia nello Shin Bet e nella procuratrice generale e so che collaboreranno", ha dichiarato il presidente Herzog dopo aver ricevuto i risultati ufficiali delle elezioni. (ANSA).