(ANSA) - BERLINO, 03 LUG - Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha affermato di voler integrare il suo paese nella deterrenza nucleare contro la Russia. "L'obiettivo del mio Paese è quello di utilizzare tutte le opportunità di deterrenza nucleare e noi vogliamo farne parte integralmente", ha affermato oggi a Berlino, ad una conferenza stampa insieme agli altri leader dei Paesi Baltici. "Già qualche giorno fa ho proposto un emendamento costituzionale per sopprimere la restrizione esistente sul possibile dispiegamento di armi nucleari in Lituania", ha aggiunto. (ANSA).