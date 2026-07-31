(ANSA) - BRUXELLES, 31 LUG - "È stato confermato che oltre 37.500 persone sono già rientrate volontariamente in Marocco e che non vi sono ulteriori flussi migratori da Ceuta verso il continente europeo o altri Stati membri. Purtroppo, molte persone sono morte nel tentativo di raggiungere Ceuta. La Presidenza irlandese convocherà domani una riunione del meccanismo integrato di risposta alle crisi politiche (Icpr). Lunedì è prevista anche una riunione del Coreper per valutare gli sviluppi e facilitare il coordinamento". Lo rende noto un portavoce della presidenza irlandese dell'Ue. "Il Ministro irlandese della Giustizia, degli Affari Interni e dell'Immigrazione, Jim O'Callaghan, ha contattato questo pomeriggio il Ministro Fernando Grande-Marlaska, esprimendo la solidarietà della Presidenza irlandese agli sforzi compiuti dalla Spagna e dall'Unione Europea per contrastare l'ondata di arrivi dal Marocco a Ceuta. Ciò fa seguito ai continui contatti tra la Presidenza irlandese, gli Stati membri e le istituzioni dell'Ue nelle ultime 24 ore", spiega ancora il portavoce della presidenza di turno. (ANSA).