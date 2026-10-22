(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - Al 22 ottobre i prezzi del gas sulla piazza olandese Ttf hanno registrato un aumento del 177% dal febbraio 2026, data d'inizio del conflitto con l'Iran. E' quanto emerge dai dati interni della Commissione europea, secondo cui il prezzo si attesta oggi a 89 euro/MWh. Il prezzo del petrolio è invece di 111 dollari Usa al barile, in rialzo del 54% rispetto al 27 febbraio. Secondo gli stessi dati, dal 2022, anno di inizio della guerra in Ucraina, il picco del prezzo del gas sul Ttf era stato raggiunto nell'agosto dello stesso anno, a 311 euro/MWh. Per il petrolio, invece, il massimo era stato toccato nel giugno 2022, a 122 dollari al barile. (ANSA).