(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il principe Harry ritiene che in Europa "tutti dovrebbero essere preoccupati" per la "minaccia" dal punto di vista bellico rappresentata dalla Russia, dicendosi "pronto a riarruolarsi nelle Forze Armate" britanniche qualora ce ne fosse necessità: è quanto si legge in un'intervista esclusiva al duca di Sussex pubblicata dal Telegraph. Harry ha parlato a un podcast prodotto da questo giornale, intitolato 'Ukraine: The Latest', in occasione di una sua visita a sorpresa a Leopoli la scorsa settimana. Il secondogenito di re Carlo si è riferito nello specifico alla situazione dell'Ucraina, per cui già in passato non ha nascosto un forte supporto, sostenendo che dal Paese invaso dalle forze russe "c'è molto da imparare". E ha aggiunto che, a suo parere, anche il Regno Unito in realtà è in conflitto con Mosca ormai da circa un decennio. "Solo perché non ci sono droni, proiettili e razzi che ci volano addosso, non significa che non siamo in guerra", è la sua considerazione. Secondo Harry, "l'Europa ha preso coscienza della minaccia" rappresentata dalla Russia, ma il rischio che il continente possa "implodere su se stesso" c'è. A suo avviso, tutti dovrebbero quindi "essere tutti preoccupati" dalle turbolenze geopolitiche attuali. "Penso che dovremmo essere preparati e che coloro tra noi hanno prestato servizio dovrebbero essere pronti a farlo nuovamente", è una delle frasi del principe riportate dal Telegraph, che ricorda come il fratello minore dell'erede al trono William abbia già prestato servizio nelle Forze armate britanniche per circa dieci anni, partecipando a missioni operative in Afghanistan, prima di sospendere il proprio percorso militare nel 2015. Ora, Harry si dice disposto a ripartire: "Se mi venisse chiesto di arruolarmi nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, sarò disponibile al 100% per servire il mio Paese al fianco dei miei commilitoni veterani e del personale militare in servizio". Il Telegraph riporta inoltre che, nel 2027, il duca di Sussex intende annunciare un nuovo progetto, da lui guidato personalmente, con l'obiettivo di aiutare i veterani delle Forze armate a trovare lavoro. (ANSA).