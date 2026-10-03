(ANSA) - DUBAI, 03 OTT - L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo FlyDubai Fz1073 da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un "atto terroristico" e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di "prendere i comandi dell'aereo": è quanto affermato dal procuratore generale emiratino, Hamad Saif Al Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Wam. Lo stesso procuratore ha aggiunto che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. (ANSA).