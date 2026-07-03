(ANSA) - MONACO, 03 LUG - I fatti "sembrano indicare" che la sospettata "non abbia agito da sola": lo afferma il procuratore di Monaco in una conferenza stampa dopo che è stato spiccato un mandato di arresto internazionale per Anastasiia Berezovska, l'ucraina sospettata di aver messo una bomba davanti all'abitazione dell'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev a Monaco. La donna ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, avrebbe poi raggiunto direttamente la Svizzera. Lo si apprende da fonti informate. (ANSA).