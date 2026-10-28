(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Un insegnante dell'istituto Carlo Grassi di Torino è stato aggredito questa mattina da uno studente minorenne, che lo avrebbe colpito con calci e pugni e gli avrebbe scagliato contro una sedia. Il professore è stato trasportato in codice verde all'ospedale Giovanni Bosco. L'episodio è avvenuto all'interno dell'edificio scolastico. A dare l'allarme è stato un collega del docente, che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Lo studente, che frequenta il secondo anno delle superiori, è stato accompagnato dai carabinieri in caserma per gli accertamenti. Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato l'aggressione. (ANSA).