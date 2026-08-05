(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Proteste dei senatori e dei deputati M5s in Aula a Palazzo Madama e Montecitorio mentre sono in corso le dichiarazioni di voto sulla vicenda Delmastro nell'emiciclo della Camera. L'aula del Senato è poi stata sospesa per qualche minuto. ️ A Montecitorio, invece, nel momento in cui Giuseppe Conte ha terminato l'intervento in dichiarazione di voto, i deputati M5S hanno sollevato i cellulari inscenando un'azione simbolica di protesta e richiamando la campagna #fuorilechat promossa in queste settimane dal Movimento 5 Stelle. (ANSA).