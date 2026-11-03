(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di risoluzione alternativa delle controversie. Il protocollo rafforza la collaborazione tra le tre autorità e promuove un sistema di tutela dei clienti sempre più integrato, accessibile e coerente con l'evoluzione del mercato e dei bisogni degli utenti. Lo si legge sul sito della Consob. L'intesa favorisce lo scambio di informazioni, il confronto sulle questioni di comune interesse e l'adozione di iniziative condivise volte ad accrescere l'efficienza e l'efficacia degli strumenti di tutela stragiudiziale, ovvero l'Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d'Italia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob e l'Arbitro Assicurativo presso l'Ivass. (ANSA).