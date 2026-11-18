(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Mosca e Pechino stanno adottando un approccio costruttivo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare più giusto. Così il presidente Putin a margine del vertice Apec in corso a Shenzhen. Secondo lo zar, le sanzioni hanno indebolito l'Europa e l'Ue non è riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo. Per il presidente cinese Xi Jinping, le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono a garantire maggiore stabilità al mondo e presentano ampie prospettive di sviluppo: i rapporti tra Pechino e Mosca restano 'saldi come una montagna' e non sono influenzati dalle congiunture internazionali di breve periodo. (ANSA).