(ANSA) - ROMA, 25 SET - La Russia era pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina dopo le elezioni della Duma ma, dopo che Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto, "valuteremo con attenzione quali passi intraprendere al riguardo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. "La riconciliazione e la proposta di riprendere i negoziati sono tutte opzioni sul tavolo; tutto ciò è possibile. Ma, dopo tutto quello che hanno fatto (gli ucraini, ndr), valuteremo con attenzione quali passi intraprendere al riguardo. In ogni caso, prenderemo tutte le decisioni, inclusa l'eventuale ripresa del processo negoziale, basandoci sugli interessi della Russia", ha aggiunto. (ANSA).