(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una "escalation". "Le esercitazioni nel Mar Baltico, una dopo l'altra, e i tentativi di fermare le nostre navi e imbarcazioni: tutto questo rappresenta l'escalation di cui ho parlato nel mio discorso. Tutto questo è un'escalation", ha osservato il leader russo durante la sessione plenaria del 23° incontro del Club di discussione internazionale Valdai. Lo riporta la Tass. (ANSA).