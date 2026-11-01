(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin non si è mai rifiutato di parlare con Vladimir Zelensky. Lo afferma il consigliere presidenziale per la politica estera, Yuri Ushakov, durante un'intervista a Vesti Pavel, riportata dall'agenzia Tass. In risposta a una domanda sul fatto che Putin avrebbe risposto al telefono se Zelensky avesse chiamato, il consigliere ha affermato: "Penso che risponderebbe, ovviamente. Putin non si è mai rifiutato di parlare". Allo stesso tempo, Ushakov ha sottolineato che se Zelensky desidera parlare di persona con il leader russo, è il benvenuto a Mosca. "Lui (Zelensky) sta inviando segnali attraverso varie fonti. Se vuole davvero negoziare, è libero di venire a Mosca", ha sottolineato. (ANSA).