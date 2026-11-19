(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "I nostri Paesi sono i vincitori della seconda guerra mondiale, abbiamo una responsabilità congiunta per la pace e la sicurezza internazionale, è nostro dovere rafforzare il diritto universale. I nostri Paesi hanno numerosi interessi condivisi nella risoluzione dei conflitti, anche quello ucraino, e oggi su iniziativa di Trump si siamo concentrati su questo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del vertice trilaterale con Donald Trump e Xi Jinping. (ANSA).