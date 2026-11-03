(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "In considerazione dell'attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia introduce una riduzione del 20% sul prezzo, al netto dell'Iva, di gasolio e benzina destinati agli operatori dei settori agricolo e della pesca, applicabile ai propri clienti diretti fino al 31 dicembre 2026". Lo annuncia la compagnia in una nota. "In una fase di mercato particolarmente complessa, Q8 ha scelto di offrire un sostegno concreto ad agricoltura e pesca, intervenendo sui costi energetici di due comparti all'origine della filiera food, essenziali per garantirne la continuità degli approvvigionamenti e contenere l'impatto sulle famiglie", precisa la società ricordando che la decisione si aggiunge alle misure già adottate per gli automobilisti da Q8 con il price cap su benzina e gasolio, confermato fino alla fine dell'anno, "e rafforza l'impegno dell'Azienda a rispondere concretamente alle esigenze rappresentate dal Governo, sostenendo contestualmente filiere critiche per il Paese ed i consumatori con un approccio responsabile e attento alle condizioni di mercato". Q8 Italia si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell'evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento. (ANSA).