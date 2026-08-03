(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Qatar, Egitto e Turchia - Paesi impegnati nella mediazione per la tregua a Gaza - hanno criticato oggi Israele in seguito a nuovi attacchi nel territorio palestinese che, secondo quanto riferito, hanno causato la morte di oltre 20 persone. I tre Paesi hanno espresso ferma condanna per quelle che hanno definito "continue violazioni israeliane nella Striscia di Gaza, in particolare il prendere di mira strutture sanitarie e infrastrutture, e causare vittime tra i civili, inclusi donne e bambini". Si tratta di "una palese violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario", hanno aggiunto in una dichiarazione congiunta. (ANSA).