(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "La minaccia cibernetica" al comparto bancario e assicurativo "è sempre più articolata e complessa e può produrre effetti sull'affidalità dei servizi, la fiducia dei cittadini e più in generale sulla stabilità del sistema paese". Lo afferma il dg dell'Acn Andrea Quacivi in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche servizi secondo cui queste minacce "sono sempre più articolate e complesse" con "modalità di attacco in continua evoluzione". Quacivi ha rilevato come il problema "non riguarda i singoli operatori ed è per questo essenziale "la collaborazione" fra istituzioni e autorità come l'Acn e la Banca d'Italia e altri. (ANSA).