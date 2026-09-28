(ANSA) - MADRID, 28 SET - Almeno 557 migranti sono stati tratti in salvo su tre barconi soccorsi dall'alba da mezzi del Salvamento Maritimo al largo dell'isola di El Hierro, la più piccola e distante dell'arcipelago delle Canarie. Fra le persone a bordo, tutte di origini subsahariane, almeno quattro minori e 17 donne, mentre una è stata trasferita in ospedale per le fragili condizioni di salute, segnala il Centro di coordinamento delle emergenze delle Canarie. Un primo gruppo di migranti, soccorso la scorsa notte dalla motovedetta 'Diphda' del Salvamento Maritimo, è sbarcato poco dopo la mezzanotte nel porto di La Restinga, a El Hierro. Gli occupanti, provenienti da Senegal, Gambia, Guonea Conakry, Mali, Guinea Bissau e Costa d'Avorio sono stati assistiti allo sbarco da personale sanitario e dai volontari della Croce Rossa e per uno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. La motovedetta 'Polimnia' ha poi soccorso alle 6 un altro gruppo di 99 persone su un caicco, le fragili imbarcazioni utilizzate dai pescatori in Nord Africa, intercettato a 65 km del porto di La Restinga, dove i migranti sono stati scortati e dove sono sbarcati intorno alle 9:15 di questa mattina. Quasi in contemporanea, la motovedetta 'Diphda', allertata dal sistema di vigilanza europeo Sive, è intervenuta per trarre in salvo altre 190 persone stipate a bordo di un barcone intercettato a 22 km a sud di El Hierro. Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, aveva avvertito la scorsa settimana di una "prevedibile" riattivazione della rotta migratoria atlantica, con l'applicazione del nuovo Patto di Asilo e Migrazione dell'Unione europea. (ANSA).