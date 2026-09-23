(ANSA) - KABUL, 24 SET - La città di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, è stata colpita da un raid aereo, secondo quanto riferito da un residente all'AFP. Il testimone ha sentito il rumore di un aereo a reazione, seguito da una forte esplosione, e ha visto un incendio nel centro della seconda città più grande del paese, dove risiede il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada. Quest'anno, diverse città afghane, tra cui Kandahar, sono state prese di mira da raid aerei provenienti dal vicino Pakistan, in conflitto con le autorità di Kabul. (ANSA).