(ANSA) - ROMA, 16 LUG - A maggio 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni (+1,5%) rispetto alle esportazioni (+0,2%). Secondo i dati Istat il modesto incremento su base mensile dell'export è sintesi di un aumento delle vendite verso l'area extra Ue (+0,8%) e di una riduzione di quelle verso l'area Ue (-0,4%). Nel trimestre marzo-maggio 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4,6%, l'import del 7,2%. A maggio 2026 l'export cresce su base annua del 4,1% in valore mentre si riduce del 2,4% in volume. La crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari è più sostenuta per i mercati extra Ue (+6,8%) rispetto a quelli Ue (+1,7%). L'import registra una crescita tendenziale del 7,3% in valore, molto più intensa per l'area extra Ue (+15,5%) rispetto a quella Ue (+1,3%); in volume, le importazioni diminuiscono del 2,5%. (ANSA).