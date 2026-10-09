(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Che io rispetti la sentenza del giudice è ovvio: mi sono sempre battuto per l'indipendenza della magistratura e battersi per un valore del genere non significa togliersi la maglietta quando non ti fa comodo per poi rimetterla all'occorrenza. Quindi ne prendiamo atto: è una decisione che ha abbracciato l'idea secondo cui il clamore mediatico può arrivare a far sostituire un conduttore con una redazione che ha subito delle pressioni e che, di conseguenza, non vi sia la prova che i dirigenti Rai abbiano subito un'influenza diretta da parte della politica. Accetto serenamente questa sentenza". Lo dice all'ANSA Sigfrido Ranucci. (ANSA).