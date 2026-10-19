(ANSA) - ROMA, 20 OTT - E' ricaduta sulla vicedirezione di RaiNews - secondo quanto si apprende - la scelta di Sigfrido Ranucci, che entro oggi doveva decidere tra le destinazioni proposte dalla Rai dopo la rimozione dalle conduzione di Report, tra cui c'era anche il Tg3 e l'assegnazione ad un ufficio di corrispondenza dall'estero, Il Cairo in particolare. Ranucci aveva presentato ricorso d'urgenza chiedendo il reintegro alla conduzione di Report, ma il Tribunale del lavoro di Roma aveva respinto la sua richiesta, sostenendo che la Rai aveva deciso la rimozione per risolvere le tensioni interne sorte dal clamore mediatico intorno all'inchiesta sull'attentato. Il ricorso andrà, comunque, avanti nel merito. L'ex conduttore di Report ha presentato anche ricorso contro la sospensione di dieci giorni comminatagli a seguito dell'esame della sua condotta, ritenuta dal Comitato etico Rai in contrasto con le regole aziendali. Ranucci, che nel febbraio del 2022 era stato assegnato alla Direzione Approfondimento, in qualità di Vice Direttore "ad personam", tornerà nella redazione in cui aveva lavorato dal 1999 al 2006, venendo nominato nel 2001 inviato speciale. (ANSA).