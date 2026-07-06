(ANSA) - BRUXELLES, 06 LUG - "L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono". E' quanto sottolinea un rapporto Mes dal titolo: "resilienza sotto pressione". "Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata", hanno sottolineato fonti del Mes. (ANSA).