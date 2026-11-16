(ANSA) - MADRID, 16 NOV - Non c'è limite agli arrivi di migranti alle Canarie, dove nel fine settimana si è registrato il record storico di quasi 3.700 persone sbarcate nell'arcipelago da 39 imbarcazioni. Nella sola giornata di sabato sono state soccorse 1.580 persone su 15 barconi, il dato giornaliero più alto nei 32 anni di registrazione della rotta atlantica, superando il precedente primato di 1.461 arrivi del 7 novembre, informano le autorità regionali. Venerdì erano arrivate 843 persone su 8 imbarcazioni, domenica almeno 1.261 su altre 8. L'isola di El Hierro, la più piccola e meridionale dell'arcipelago, ha ricevuto 10mila persone in 2 settimane. (ANSA).