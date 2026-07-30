(ANSA) - MADRID, 30 LUG - Almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuovo a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civil e dal Soccorso Marittimo, tra ieri e oggi. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi, 7 sono stati recuperati nelle ultime ore, altri due sono stati trovati ieri. Secondo un'Ong, almeno una ventina di persone risulterebbero disperse. Negli ultimi 12 mesi, con i deceduti oggi, sono circa 70 le persone annegate nella traversata verso l'enclave. (ANSA).