(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La somma di 500 milioni da destinare alla Sanità nell'ambito della manovra 2027 "sarebbe comunque palesemente insufficiente. In ogni caso non potrebbe derivare da contributi regionali, perchè le Regioni sono già allo stremo. Al contrario, una soluzione valida, e che rappresenterebbe anche un importante segnale politico, sarebbe quella di riconvertire e destinare al Fondo sanitario lo stanziamento di 1,6 miliardi previsto per il voucher agli over-75 per l'acquisto di prestazioni sanitarie, che andrebbe ad alimentare la sanità privata". Lo afferma all'ANSA il coordinatore commissione salute della Conferenza delle Regioni, Massimo Fabi. (ANSA).