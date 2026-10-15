(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Tutti i sondaggi dicono che il centrosinistra è avanti di un soffio e che il voto di Italia Viva fa la differenza. Paradossale, vero? Per anni tutti a ironizzare sul 2,5% e poi scopriamo che è esattamente quello che serve per vincere. Io non dico più una parola sul tema: il centrosinistra può vincere. Per farlo servono misure concrete per le famiglie a cominciare dalle proposte che abbiamo lanciato alla Leopolda su quattordicesima, anticipi delle partite IVA, Start Tax, sicurezza, innovazione. Io non chiedo posti: a decidere chi deve stare in Parlamento saranno i cittadini con i voti, non gli alleati di coalizione. Ma chi come me è abituato a far politica sa che è meglio prendere il 2,5% ed essere decisivo per la vittoria rispetto a prendere il 5% da sconfitti. È il momento di salvare l'Italia mettendo da parte le polemiche e l'ego". Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (ANSA).