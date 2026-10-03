(ANSA) - FIRENZE, 03 OTT - "Clint Eastwood diceva: 'Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane'. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, si fa sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Magari con un contratto alla tedesca. Continuare a litigare nel centrosinistra significa regalare il Paese alla Meloni e regalare il Quirinale alla Meloni". Lo ha detto Matteo Renzi a margine della Leopolda. "Io non sarò complice del fatto che al Quirinale ci vada Giorgia Meloni - ha aggiunto -. Io ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Quirinale. Quindi non ho bisogno di dare garanzie: ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti, e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti". (ANSA).