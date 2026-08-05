(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. E' quanto afferma un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina: lo riporta la Reuters sul suo sito. L'Ucraina è gravemente carente di sistemi di difesa aerea avanzati e la Russia ha cercato di sfruttare questa situazione utilizzando un maggior numero di missili balistici, che sono particolarmente difficili da abbattere. Andrii Cherniak, della Direzione principale dell'intelligence ucraina, ha affermato a Reuters che la Russia intende dislocare un'unità missilistica composta da circa 90 nordcoreani nella regione russa occidentale di Voronež, all'interno della sua 112ª Brigata missilistica. Pyongyang ha già inviato in Russia un nuovo lotto di 40 missili KN-23 e KN-24 e relativo personale, ma la configurazione del dispiegamento e il numero totale di missili saranno definiti nei colloqui di alto livello del mese prossimo, ha affermato. La Russia prevede che il dispiegamento comprenderà 120 missili balistici nordcoreani e sei lanciatori, ha affermato. Il dispiegamento descritto da Cherniak sembra coincidere con il lancio, da parte della Russia la scorsa settimana, dei primi due missili nordcoreani contro l'Ucraina dallo scorso agosto. Secondo quanto affermano funzionari ucraini, la Corea del Nord ha fornito milioni di proiettili di artiglieria allo sforzo bellico russo e ha inviato 14.000 soldati nella regione russa di Kursk per respingere un'incursione di terra ucraina nel 2024. La scorsa settimana, le autorità ucraine hanno dichiarato che un missile nordcoreano ha raso al suolo un'abitazione nel villaggio di Radushne, nell'Ucraina centrale, uccidendo almeno cinque membri della stessa famiglia. Secondo fonti militari ucraine, i missili nordcoreani KN-23 e KN-24 hanno una gittata maggiore e un carico utile più elevato rispetto all'equivalente russo Iskander, ma sono molto meno precisi e sono stati collegati ad attacchi con un elevato numero di vittime civili. L'utilizzo dei missili KN-23/24 si inserisce in uno schema in cui la Russia ha cercato di impiegare missili balistici come l'Iskander 9M723, che possono essere intercettati solo dai sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. (ANSA).