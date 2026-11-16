(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane". E' quanto afferma un portavoce della banca fintech dopo il commissariamento della filiale nel nostro paese, sottolineando come "pur non potendo commentare specifici conti o procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti". (ANSA).