(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La musica in Italia nel 2025 ha generato 4,3 miliardi di euro di valore economico tra contributi diretti e indiretti secondo una ricerca della piattaforma Pro Musica, che riunisce le maggiori associazioni industriali del settore. "Il settore ha continuato a crescere nonostante le sfide - ha commentato Paolo Franchini, chairman di Pro Musica, presentando i dati alla Milano Music Week - è una vera e propria industria, con un indotto enorme, come il turismo". In particolare, di questi 4,3 miliardi, 3 miliardi sono generati dai contributi diretti, ossia musica fisica, digitale, sincronizzazioni, diritti connessi, il live, che da solo vale oltre 1 miliardo, il ballo (493 milioni), l'export (91,6 milioni). I contributi indiretti vengono invece da strumenti musicali e impianti audio. "La discografia è un comparto solido, - ha sottolineato Rossella Lo Faro, Head of Corporate Affairs and Communication FIMI - con una crescita del 11% nel 2025, che la porta a essere terza in UE e undicesima a livello internazionale. Questa crescita data da driver come la flessibilità, che ha permesso l'accesso a un consumo illimitato, ha permesso al settore di superare il box office italiano". Se l'oltre 60% dei ricavi viene dallo streaming digitale, la musica fisica è tornata alla grande, con un +21% dato da CD e vinili. Ed è sempre più vincente la musica italiana: "Nel 2025 dei 100 album più venduti 85 sono italiani. Un'altra peculiarità - ha aggiunto Lo Faro - è il ricambio generazionale, che vede scendere l'età dei giovani in classifica". Per il settore, "la prossima sfida è l'ai generativa, uno strumento utili da gestire in modo etico". Quelli del 2025, per il presidente di Assoconcerti Bruno Sconocchia, "sono dati straordinari, con 26 milioni spettatori per 1 miliardo e 162 milioni di ricavi. Una crescita esplosa nel post COVID con numeri raddoppiati in tre anni". Anche nel live, la tendenza è tutta tricolore: "nei concerti sopra i 30mila spettatori, 30 erano stranieri, 129 italiani". (ANSA).