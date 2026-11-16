(ANSA) - MILANO, 16 NOV - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Sarebbero emersi "rapporti tra l'istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa" e "per altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia". (ANSA).