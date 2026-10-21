(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La premier Giorgia Meloni ha presieduto una riunione di governo a Palazzo Chigi sul tema dell'autotrasporto e dei blocchi autostradali. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ha relazionato sui contatti intercorsi con i Prefetti dei territori interessati dai blocchi stradali. Il Viminale, viene spiegato, è attivo per decongestionare la viabilità e garantire la continuità dei rifornimenti, in particolare le merci di prima necessità, assicurando la distribuzione dei generi alimentari e, nella giornata odierna, anche la consegna dei farmaci. (ANSA).