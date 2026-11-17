(ANSA) - MOSCA, 17 NOV - Il governo russo terrà una riunione sul "ripristino" del Ponte di Crimea presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin, dopo il secondo attacco delle forze armate ucraine in 24 ore all'infrastruttura che collega la penisola annessa da Mosca nel 2014 alla costa del Mar Nero. Le autorità russe non hanno ancora fornito informazioni sulle conseguenze dell'attacco, ma media indipendenti hanno diffuso immagini delle arcate parzialmente crollate del ponte. "La riunione affronterà il tema del ripristino del Ponte di Crimea e dell'organizzazione dei collegamenti di trasporto", secondo una dichiarazione del governo citata da Interfax. (ANSA).