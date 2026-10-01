(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), l'aggiornamento sui conti pubblici che farà da cornice alla prossima manovra e dovrà infatti contenere, come indicato dal Parlamento, anche i capisaldi della legge di Bilancio e potrebbe essere affiancato dalla relazione sulla clausola legata a energia e difesa, se il governo deciderà di attivarla. Al tavolo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni i due vicepremier e leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. (ANSA).