(ANSA) - PARIGI, 01 OTT - Il numero di blocchi o incidenti legati alla mobilitazione studentesca in Francia è aumentato, raggiungendo oggi quota "900 azioni" di protesta recensite su tutto il territorio nazionale: è quanto riferiscono fonti della sicurezza citate dalla France Presse. La rivolta coinvolge ormai tutti i dipartimenti (province) francesi e, da ieri, le autorità hanno rilevato "un'intensificazione" della situazione. "Una svolta, con un cambiamento di toni, più radicali" e "episodi di violenza urbana nei pressi dei licei", commentano le fonti. Intanto, in un messaggio pubblicato su X, il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray, ha annunciato che riceverà le associazioni studentesche e i genitori venerdì. (ANSA).