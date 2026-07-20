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(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Il presidente Ignazio La Russa organizza pranzi per scegliere il candidato sindaco di Milano e individua Maurizio Lupi, vorrà dire che noi organizzeremo delle cene per scegliere il candidato per la presidenza della Regione Lombardia che sarà sicuramente della Lega": così il segretario della Lega lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, interpellato dall'ANSA sul pranzo organizzato oggi dal presidente Ignazio La Russa con alcuni dei possibili candidati sindaci per Milano. (ANSA).