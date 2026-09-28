(ANSA) - CATANZARO, 28 SET - E' Fabio Roscioli, del centrodestra, il nuovo deputato eletto al termine delle elezioni suppletive per le Camera nel collegio 5 Reggio Calabria-Locri. A scutinio ultimato, secondo i dati di Eligendo, Roscioli ha ottenuto il 51,02% dei voti. Frank Benedetto, espressione del campo larghissimo che comprendeva dai 5 Stelle a Italia viva, è arrivato al 36,59%, mentre Domenico Giannetta, l'ex capogruppo di Fi alla Regione, passato con Futuro nazionale di Vannacci, arriva al 10,94%. Francesco Toscano, di Democrazia sovrana e popolare, si ferma all'1,44% (ANSA).