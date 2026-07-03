(ANSA) - ANCONA, 03 LUG - "Sul tema della presidenza di Simona Agnes mi permetto di dire che credo sia stato un errore non nominare Simona Agnes presidente Rai. Abito questa azienda da 25 anni e credo che Simona sarebbe stata una straordinaria presidente di garanzia. Ne ho saputo apprezzare la competenza e la correttezza. Sarebbe stato di gran lunga superiore a presidenti di garanzia del passato, non lo dico non per ragioni politiche ma aziendali". Lo ha detto l'Ad della Rai Giampaolo Rossi rispondendo alle domande dei cronisti in occasione della presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona. (ANSA).