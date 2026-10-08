(ANSA) - ATENE, 08 OTT - "Vogliamo che i nostri alleati siano forti. Più sono forti loro, più siamo forti noi collettivamente (...) Vogliamo un'Europa forte. Vogliamo partner solidi in Europa". Lo ha detto il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ai giornalisti all'aeroporto di Atene, prima di partire per il Portogallo, ultima tappa del suo tour europeo iniziato questa settimana in Islanda. "Più i singoli membri della Nato sono forti - sul piano sociale, economico e militare - più la Nato è forte", ha affermato. Da tempo l'amministrazione Trump incoraggia i membri della Nato ad aumentare le spese per la difesa e ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza. "Molti paesi hanno intensificato i propri sforzi. Francamente, i tedeschi stanno facendo la loro parte per rafforzarsi", ha dichiarato oggi Rubio. "Credo che vi siano segnali positivi in molte aree diverse in cui questo sta accadendo. E naturalmente ci sono alcuni paesi che sono più lenti, e so che subiscono forti pressioni interne. Tuttavia, ritengo che sia un bene per tutti loro", ha affermato Rubio. (ANSA).