(ANSA) - ATENE, 07 OTT - "Crediamo che l'Europa possa risvegliarsi dal suo lungo letargo, e riaccendere il fuoco che è stato acceso qui millenni fa". Lo ha affermato il Segretario di stato americano Marco Rubio, durante il suo discorso sulla collina della Pnice, sede nell'antica Grecia dell'assemblea dei cittadini ateniesi, alle pendici dell'Acropoli di Atene. "Qui siamo stati testimoni della prima manifestazione completa di tutte le caratteristiche fondamentali che avrebbero poi definito l'Occidente. Una curiosità insaziabile. Una sete di conoscere i misteri della natura. Un tentativo di addentrarci nell'ignoto", ha dichiarato Rubio. "Oggi ci troviamo a un bivio (...) Il prossimo decennio scriverà la storia del prossimo secolo. Se l'Occidente manterrà la sua posizione o si arrenderà a un mondo in declino", ha aggiunto. "Una parte troppo ampia dell'Occidente ha dimenticato. Siamo arrivati al punto di vergognarci delle cose che ci rendevano unici. Il nostro benessere è diventato fonte di senso di colpa. La parola nazionalismo è diventata un insulto. Abbiamo insegnato ai nostri figli a vergognarsi dei Paesi che erediteranno", ha affermato il Segretario di stato Usa, stando a quanto riportato da Kathimerini. Rubio si trova in visita ufficiale ad Atene, nell'ambito della sesta sessione del Dialogo strategico tra Stati Uniti e Grecia, incentrato sulla cooperazione in materia di energia e difesa. (ANSA).