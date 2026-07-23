(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La pace in Ucraina richiederà "nuove idee" per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati. L'ha detto il segretario di stato Usa Marco Rubio al vertice Asean a Manila, lo riporta il Guardian. Per Rubio le proposte finora avanzate "non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca, e non credo che lo sarebbero nemmeno ora; anzi, probabilmente lo sarebbero ancora meno". "Se, quando arriverà la pace, sarà grazie a nuove idee e nuovi concetti, e noi siamo pronti a offrirne alcuni nel contesto e nella forma giusti, se si presenterà l'opportunità e le condizioni saranno favorevoli. Siamo pronti a svolgere questo ruolo in modo positivo". (ANSA).