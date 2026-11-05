(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Il segretario di stato Marco Rubio sta valutando di dimettersi dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato per prepararsi alle presidenziali del 2028. Lo riporta The Independent citando alcune fonti, secondo le quali già prima dell'esito del voto Rubio non escludeva un passo indietro. "Ha senso per lui lasciare l'amministrazione. E' uno dei papabili candidati alla Casa Bianca e non può correre se è segretario di stato e se è legato a un'amministrazione che potrebbe danneggiare le prospettive", ha detto un alleato di Rubio. (ANSA).