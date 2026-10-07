(ANSA) - ROMA, 07 OTT - A Pryluky, nella regione di Chernihiv, quattro persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio. La notizia, riportata da Ukrinform, è stata diffusa su Facebook dal Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina. "A seguito di un attacco russo contro un grattacielo a Pryluky , 4 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite, tra cui tre bambini", si legge nel rapporto. In un'altra località, l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. (ANSA).