(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca è salito a due, con altri nove feriti: lo ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov citato dalla Tass. "Il bilancio delle vittime di uno dei più gravi attacchi con droni è salito a due dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un'abitazione privata a Barybino (comune di Domodedovo). Una donna che si trovava all'interno dell'abitazione è rimasta ferita", ha scritto sul suo canale Telegram. Vorobyov ha inoltre confermato che un uomo di 20 anni è rimasto ucciso nel villaggio di Radumlya, nel comune di Solnechnogorsk. Il governatore ha aggiunto che nell'attacco sono rimaste ferite nove persone. (ANSA).