(ANSA) - ANKARA, 06 LUG - "Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del Pil entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all'interno dell'alleanza: ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l'obiettivo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre vertice. "I primi segnali sono impressionanti, gli europei e il Canada già spendono in media il 4% in difesa e sicurezza e se guardiamo al 2025 e il 2026 presi insieme hanno speso 280 miliardi di dollari in più". (ANSA).