(ANSA) - ANKARA, 06 LUG - Gli Usa non stanno "spaccando" la Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre vertice, rispondendo ad una domanda sull'attacco di Hegseth alla scorsa ministeriale difesa. "Avere una revisione della postura e delle forze è una mossa saggia, sarà in consultazione con gli alleati, non c'è da preoccuparsi", ha aggiunto. In generale, Rutte ha ribadito che non era "sano" per l'Europa affidarsi così tanto agli Usa per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza "sostenibile". (ANSA).